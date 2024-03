Bad Wörishofen

06:30 Uhr

Trauer um den Wegbereiter des Bad Wörishofer Kurhauses

Das Kurhaus von Bad Wörishofen entstand in der Amtszeit von Klaus Bienstock als Stadtbaumeister.

Plus Klaus Bienstock hat als Stadtbaumeister bleibende Spuren in Bad Wörishofen hinterlassen.

Von Helmut Bader

Ein Mann, der in Bad Wörishofen bleibende Spuren hinterlassen hat, ist zwei Tage vor seinem 86. Geburtstag gestorben. Klaus Bienstock war von 1978 bis 1998 Stadtbaumeister in der Kneippstadt. In seine Zeit fielen etliche markante Entscheidungen und Bauvorhaben.

Dazu gehört vor allem der Bau des neuen Kurhauses, der Ausbau des früheren Hallenbades um den Kinderbereich und die Einführung der Baugebiete, die nach dem Einheimischenmodell vergeben werden sollten. Damit wurde er auch selbst hier sesshaft. Klaus Bienstock war ein Architekt und Baumeister mit Visionen. So entstand unter ihm der Bau der Kläranlage als Pilotprojekt des Freistaates Bayern als erster Neubau mit privatem Betreiber. Darüber schrieb Bienstock sogar ein Buch. Auch bei der Eishalle entstand etwas absolut Neues, denn bei der Überdachung gab es ein erstmals zu öffnendes Schiebedach. Hier war bereits die Firma Wund in Bad Wörishofen am Werk, die später die Therme errichtete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

