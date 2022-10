Trauer um einen Wegbereiter des Wörishofer Fußballs

Plus Kurz vor seinem 84. Geburstag starb Adolf Hausschmid. Er war auch im Bad Wörishofer Stadtrat für soziale Belange aktiv.

Einen Monat vor seinem 84. Geburtstag starb FCW-Legende und Ex-Stadtrat Adolf Hausschmid aus Bad Wörishofen. Er war von 1972 bis 1978 Mitglied des Stadtrates und setzte sich dabei als langjähriges Mitglied der SPD besonders für die Belange der sozial Schwächeren ein. Zuverlässigkeit und Beständigkeit zeichneten seinen Lebensweg aus.