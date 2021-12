Trauer um Träger der Bad Wörishofer Bürgermedaille

Plus Norbert Merbeler aus Schlingen war ein Mann der Vereine und der Kommunalpolitik.

Mit seinem Einsatz für Schlingen, Bad Wörishofen, Vereine und Bauern hat Norbert Merbeler große Spuren hinterlassen. Entsprechend groß ist auch die Trauer nach der Nachricht vom Tod des Trägers der Bürgermedaille.