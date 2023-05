Bad Wörishofen

Tresordiebstahl trifft den EV Bad Wörishofen finanziell hart

Einnahmen aus Veranstaltungen wurden dem EV Bad Wörishofen mitsamt dem Tresor, in dem sie sich befanden, gestohlen.

Plus Ein 500 Kilogramm schwerer Tresor verschwindet spurlos aus Bad Wörishofens Eishalle. Der EVW-Vorsitzende spricht von einem Schock für den Verein.

Es ist einer der ungewöhnlichsten Diebstähle, die es in Bad Wörishofen gab: Aus der Eishalle ist ein 500 Kilogramm schwerer Tresor verschwunden, und zwar spurlos. Die Polizei war auch am Wochenbeginn ratlos. "Wir waren erst mal alle im Schock", sagt Peter Wild, der Vorsitzende des EV Bad Wörishofen. Denn der Diebstahl reißt auch ein großes Loch in die Kasse des ehemaligen Eishockey-Landesligisten.

Keine Einbruchsspuren, keine Transportspuren: Wie der 500 Kilogramm schwere Tresor aus der Eishalle kam, ist weiterhin ein Rätsel. "Man muss durch drei Türen, um zum Tresor zu gelangen", schildert Wild. Und den muss man dann erst einmal bewegen. "Ich habe gedacht, in so einem dicken fetten Tresor sind die Sachen sicher", sagt der Vereinsvorsitzende. Man sei "baff, enttäuscht und traurig", fasst er die Gemütslage im Verein zusammen. Im Tresor befanden sich nämlich auch die Einnahmen aus Veranstaltungen wie den Flohmärkten. "Der Kassenwart rechnet den Schaden gerade zusammen", sagt Wild. Man rechne mit einem Verlust im mittleren vierstelligen Bereich. Auch der Tresor selbst sei ja nicht billig gewesen. Dieser Schaden komme noch dazu, denn der Verein brauche ja wieder einen Geldschrank.

