Tür eingetreten: Mann dringt in Wohnung einer Frau ein

Ein angetrunkener Mann hat sich in Bad Wörishofen gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft. Anschließend stellte er sich der Polizei.

In Bad Wörishofen ist am Dienstagabend ein Streit eskaliert. Nach Angaben der Polizei wollte ein 43-jähriger Mann unbedingt eine ihm bekannte Frau besuchen. Diese habe dem angetrunkenen Mann allerdings den Zutritt zur Wohnung an der Türkheimer Straße verwehrt. Daraufhin habe der Mann die Tür eingetreten und sich so gewaltsam Zugang zu der Wohnung verschafft.

Später sei der 43-Jährige wieder gegangen und habe sich in der Inspektion Bad Wörishofen der Polizei gestellt. Der 43-Jährige müsse sich nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten. (mz)





