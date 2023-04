Tulpentag, Tulpenpfad und Tulpenball sorgen für Großandrang in Bad Wörishofen

Exakt 114.750 Blumenzwiebeln haben Bad Wörishofens Stadtgärtnerinnen und -gärtner in die Erde gesteckt, für eine weithin einzigartige Blütenpracht.

Trubel, Tanz und tausende Tulpen. Mit dem traditionellen Tulpentag öffnete sich die erste Blüte im Veranstaltungsreigen der Kurstadt. Da blühten auch Einheimische wie Kurgäste richtig auf. Wenn auch die Tulpenblüte in diesem Jahr wegen des feuchten und kalten Wetters auf sich warten ließ und vor allem gelbe Osterglocken die etwa 40 Beete des 1000 Meter langen Tulpenpfades dominierten, war das Interesse an Führungen mit Stadtgärtnermeister Andreas Honner am Wochenende riesengroß.

Mehrere hundert Gartenfreunde löcherten den Stadtgärtnermeister bei einem Rundgang mit Fragen. Von ihm erfuhren sie, dass schon im 17. Jahrhundert in den Niederlanden das Tulpenfieber grassierte, die „blühende Schöne“ schon mal Zahlungsmittel war, die Holländer im Zweiten Weltkrieg mangels Nahrung ohne Tulpenzwiebeln verhungert wären und wie die auf den Namen „Wörishofen“ getaufte Tulpe zu ihrem Namen kam. Mit allen Sinnen genossen es die Spaziergänger, wie exakt 114.750 gepflanzte Blumenzwiebeln gerade dabei sind, mit den Tulpen eine Farbenpracht zu entfalten, die ihresgleichen sucht.

Beim Tulpenball in Bad Wörishofen wurde bis weit in die Nacht getanzt

„Tanzen und Baden in einem Meer von Tulpen“. Diese Losung gab Bürgermeister Stefan Welzel dann zur Eröffnung einer rauschenden Ballnacht aus. Mit mehr als 2000 Tulpen hatten die Stadtgärtner den Kursaal in ein Blütenmeer verwandelt, auf dessen Wogen sich tanzlustige Tulpenkavaliere und ihre elegant gekleideten Partnerinnen gerne tragen ließen. Die Stadtgärtner hatten auch an die „Selfie-Generation“ gedacht. Sie erwartete im Foyer des Kurhauses ein blühender Tulpenrahmen, hinter den sich viele Ballgäste zu einem Erinnerungsbild stellten.

Der Tulpenball im Kursaal lockte viele hundert Besucher an. Foto: Franz Issing

Währenddessen verteilte die Tanz- und Showband „Voice“ in bewährter Manier aus „Tulpen aus Amsterdam“ gebundene Blumensträuße. In das Fest für Augen und Ohren war auch das Kurorchester „Gentle Moods“ eingebunden, das mit zwei Tulpenkonzerten für den richtigen musikalischen „Flower Power“ sorgte.

