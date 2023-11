Turnschuhdieb rennt davon

Nicht weit kam ein Ladendieb, der in einem Geschäft in Bad Wörishofen Turnschuhe gestohlen hatte. Zwei Zeugen halfen der Polizei, den Täter zu ermitteln.

Mit einer Anzeige muss ein 37-Jähriger rechnen, der am Donnerstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Karl-Benz-Straße in Bad Wörishofen beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Der 37-Jähriger hatte versucht, Turnschuhe in seinem Rucksack zu verstecken. Als er den Laden verlassen wollte, wurde er durch die Filialleiterin angehalten, die dann auch das Diebesgut in dem Rucksack fand. Der 37-Jährige flüchtete zu Fuß, doch zwei unbeteiligte Zeugen konnten der Polizei Hinweise geben, um die Personalien des Ladendiebs zu ermitteln.