Udo als Maskottchen aus Bad Wörishofen

Die Künstlerin Isolde Egger setzt dem Sensationsfund aus der Hammerschmiede ein eigenes Denkmal.

Wenn am 29. April die Gründungsversammlung des Fördervereins „Udo Danuvius guggenmosi“ beginnt, wird „Udo“ dabei sein. Als Plastik in Ton geformt, gebrannt und farbig glasiert, winkt lächelnd die prominenteste Figur Pforzens in den Saal der Bloschhalle von Pforzen. Die Künstlerin Isolde Egger aus Bad Wörishofen hat den Mini-Udo gestaltet.

Pforzens Zweiter Bürgermeister Torsten Stöckle freute sich über die 35 Zentimeter große Keramikfigur. „Der Udo wird uns als Maskottchen bei Vorträgen und Vernissage-Eröffnungen der Wanderausstellung begleiten“, wird Stöckle in einer Mitteilung zitiert. „Der wird uns Glück bringen.“

Demnächst wird ein eigener Förderverein gegründet, welcher den Arbeitskreis Hammerschmiede ersetzt

Doch zuerst wird der neue Förderverein, der den bisherigen Arbeitskreis Hammerschmiede ersetzt, alles tun, um finanzielle Mittel zu generieren und das Thema Udo weiterzuführen. Zudem ist es das große Ziel, den aufrecht gehenden Menschenaffen Udo und die weiteren Funde aus der Hammerschmiede erlebbar zu machen. „Das ist eine Chance für das gesamte Allgäu“, meint Stöckle.

Geplant sind als erstes eine Aussichtsplattform am Grabungsgelände und ein Infopavillon in Pforzen. Dazu sind bereits Fördergelder der bayerischen Staatsregierung zugesagt. Im Moment wird an der Fundstelle nicht gegraben, aber bald werden die Finderin von Udo, Prof. Madeleine Böhme, und ihr Grabungsleiter Thomas Lechner samt Team der Uni Tübingen dort weitere Fossilien zu Tage bringen. Auch Böhme habe zugesagt, bei der Gründungsversammlung dabei zu sein, in Pforzen, wo „der aufrechte Gang herkommt“, wie Stöckle mit einem Schmunzeln sagt. Die Versammlung beginnt um 20 Uhr, dem Verein beitreten kann jeder. (mz)

