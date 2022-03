Über den Dächern von Bad Wörishofen

Plus Kaminkehrermeister Christian Hehn ist Brandschützer, Umweltschützer und Glücksbringer in Personalunion. Wie sehr sich sein Beruf verändert hat, sollen Festtage zeigen.

Vom Schlotfeger zum Energieberater. Der Beruf des Kaminkehrers hat sich angesichts von technischem Fortschritt, von Digitalisierung und Klimawandel in den vergangenen zehn Jahren stark verändert. Kaminkehrermeister Christian Hehn kommt ohne Tablet bei seiner Arbeit in den Gebäuden nicht mehr aus.