Bad Wörishofen

vor 36 Min.

Über fünf Millionen Euro für Glasfaser-Internet in Bad Wörishofen

Plus Die Stadt Bad Wörishofen will mit Fördermitteln des Freistaats die Internetanbindungen in insgesamt 13 Gebieten der Stadt verbessern. Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger wird davon aber nicht profitieren.

Die Stadt Bad Wörishofen will Investitionen von 5,5 Millionen Euro in schnelles Internet ermöglichen. Der Stadtrat hat dazu jetzt einen Beschluss gefasst. Allerdings kommen längst nicht alle Bürgerinnen und Bürger in den Genuss schneller Anschlüsse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen