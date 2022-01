Überfall auf Juwelier in Bad Wörishofen: Täter gab sich als Kunde aus

In Bad Wörishofen wurde ein Juwelier beraubt. Der Täter ließ sich Schmuck zeigen und griff dann den Juwelier an.

In Bad Wörishofen wurde ein Juwelier beraubt. Nach Angaben der Polizei gab sich der Täter als Kunde aus und griff den Juwelier dann an. Der Raufüberfall ereignete sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der Innenstadt. "Der Täter ließ sich zunächst Schmuck zeigen, griff den Juwelier dann aber tätlich an", berichtet die Polizei. Der Mann griff sich die vorher gezeigten Schmuckstücke und rannte aus dem Laden. Die Polizei beziffert den Wert der Beute mit einem Euro-Betrag im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet nach dem Raub in Bad Wörishofen die Bevölkerung im Mithilfe

Der Täter ist laut Beschreibung zwischen 50 und 55 Jahren alt, mit "fester Statur und dunklen kurzen Haaren ohne Bart und ohne Brille", wie die Polizei mitteilt. Der Mann habe akzentfreies Deutsch gesprochen und eine dunkle Jacke getragen. Die Kripo Memmingen hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden. (m.he, mz)

