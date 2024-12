Einen üblen Scherz haben sich Unbekannte in der Nacht von Heiligabend auf Mittwoch in Bad Wörishofen erlaubt: Ein Haus in der Brauerstraße wurde laut Polizei mit Eiern beworfen. Der Sachschaden an der Fassade des Anwesens muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu melden. (mz)

