Bad Wörishofen

vor 34 Min.

Ukrainische Flüchtlinge ziehen in die Kneipp'sche Kinderheilstätte

Plus Das Landratsamt hat nun doch das Gebäude teilweise von der Bauunternehmung Glass angemietet. Die Behörde sucht händeringend nach Immobilien im Unterallgäu, um Geflüchtete unterbringen zu können.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

Die Lage bei der Unterbringung Geflüchteter im Landkreis Unterallgäu spitzt sich weiter zu. Immer mehr Menschen kommen in den Landkreis und suchen Schutz. Entsprechend müssen Kommunen für neue Wohnmöglichkeiten sorgen. Das bringt Städte und Gemeinden an ihr Limit. Seit Monaten appellieren Landräte und Bürgermeister an den Bund, mehr Unterstützung zu leisten, auch über Finanzspritzen hinaus. Der Zweite Bürgermeister Bad Wörishofens, Daniel Pflügl (Grüne), sprach sogar von Überforderung: "Ich wünsche mir weniger Wahlkampf und mehr Lösungsorientiertheit", so Pflügl gegenüber unserer Redaktion. Jetzt kommen weitere Flüchtlinge nach Bad Wörishofen.

In die Kneipp'sche Kinderheilstätte ziehen bald Geflüchtete aus der Ukraine ein

Das Landratsamt Unterallgäu bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass das Gebäude der Kneipp'schen Kinderheilstätte teilweise angemietet wurde, befristet auf sechs Monate, so Pressesprecherin Eva Büchele. Schon in der kommenden Woche sollen dort voraussichtlich die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine einziehen. Laut Büchele können dort „bis zu 50 Personen untergebracht werden“. Schon jetzt wird aber geprüft, ob die Zahl auf 80 erhöht werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen