Bad Wörishofen

15:50 Uhr

Ulrichsjahr in Schwaben: Gefeierte Premiere für das Ulrichsmusical

Plus Bischof Ulrich verewigte sich nicht nur als Held der Lechfeldschlacht in den Geschichtsbüchern. Bad Wörishofen setzt den Heiligen neu in Szene.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

Begeisterung bei den Besucherinnen und Besuchern, großer Applaus am Ende der Vorstellung und Bewunderung für die Leistung der allesamt jugendlichen Akteure und für Sanni Risch, das sind die Attribute zur Premieren-Aufführung des Musicals „Ulrich - ein schwäbischer Heiliger“. Allein die Idee, und der Mut ein solches Projekt auf die Beine zu stellen, verdient großen Respekt, und wohl niemand anderer als die Multi-Musikerin Sanni Risch hätte dies erfolgreich umsetzen können.

Sanni Risch schrieb die Texte, komponierte die Musik dazu und scharte eine tolle Truppe Jugendlicher aus Bad Wörishofen und der näheren Umgebung um sich. Wenn dann am Ende alles so wunderbar aufgeht und für die Besucher in der voll besetzten Kirche St. Ulrich ein so stimmungsvoller und beeindruckender Abend entsteht, dann haben sich auch für die Mitwirkenden die Mühen der vergangenen Monate und Wochen gelohnt. Am Ende brachte es Sanni Risch bei ihren Dankesworten auf den Punkt, als sie, an Bürgermeister Stefan Welzel gewandt, sagte: „Wer solche Jugendliche hat, sollte sich um die Zukunft der Stadt keine Sorgen machen.“ Damit bestätigte sie auch ihr Credo: „Man muss jungen Menschen Aufgaben geben, ihnen etwas zutrauen, dann sind sie in der Lage Tolles auf die Beine zu stellen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen