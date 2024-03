Bad Wörishofen

Umbruch bei der "Weißen Nacht" in Bad Wörishofens Innenstadt

Plus Die "Weiße Nacht" ist ein Erfolgskonzept. Doch 2024 findet die Veranstaltung in Bad Wörishofen unter neuen Voraussetzungen statt.

Von Markus Heinrich

Die "Weiße Nacht" in Bad Wörishofens Innenstadt ist ein Erfolg. Die Veranstaltung lockt Jahr für Jahr viele Hundert Gäste in die Stadt. Die Idee dazu kam aus dem Einzelhandel, der die Großveranstaltung bislang auch organisierte. Doch das wird nun anders.

Zur weißen Nacht in Bad Wörishofen kommt man - Überraschung - ganz in Weiß. Den Einheimischen und Gästen gefällt die Idee so gut, dass dieser besondere Sommerabend seit Jahren immer größer wird. Weiß gewandet, setzen sich die Besucher an die Tische in der Innenstadt und lassen sich dort selbst mitgebrachte Speisen oder vor Ort gekaufte Schmankerl schmecken. Die "Weiße Nacht" gehört für viele seit Jahren fest zum Wörishofer Sommer, auch Schlagerstar Patrick Lindner ist dort häufiger anzutreffen.

