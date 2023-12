Bad Wörishofen

Umbruch bei Tricor Bad Wörishofen: Rekordergebnis zum Abschied der Chefs

Plus Nach Martin Müller gehen auch die Brüder Wiblishauser bei Tricor Bad Wörishofen von Bord. Der neue Chef Philipp Kosloh hat große Pläne.

Von Markus Heinrich

In Bad Wörishofen endet eine unternehmerische Erfolgsgeschichte, die es so nicht oft gibt. Martin Müller und mit ihm in erster Reihe die Brüder Robert und Klaus Wiblishauser haben aus einem kleinen Betrieb ein international aufgestelltes Unternehmen mit heute rund 2000 Beschäftigten geformt. Müller hat sich bereits von der Unternehmensspitze verabschiedet, zum Jahresende verlässt nun auch sein Nachfolger Robert Wiblishauser die Tricor AG. Klaus Wiblishauser bleibt noch bis zum Frühjahr, dann geht auch er. Mit Philipp Kosloh haben die Wiblishausers ihren Wunschkandidaten zum neuen Tricor-Chef gemacht. Auch er freut sich aktuell über das beste Ergebnis der Firmengeschichte.

Von der Chefetage der Tricor AG in Bad Wörishofen hat man einen beeindruckenden Blick auf die verschneite Alpenkette. Robert Wiblishauser kann diese Aussicht derzeit entspannt genießen, denn er hinterlässt bei seinem Abschied ein gut bestelltes Unternehmen. Man habe zuletzt eine halbe Milliarde Euro Umsatz gemacht, sagt der neue Chef Philipp Kosloh. Tricor ist damit einer der führenden Anbieter von Verpackungen aus Schwerwellpappe in Europa. "Das Beste daran sei, dass die Konzernmutter Rengo aus Japan das Geld im Unternehmen belasse, um die anstehenden Investitionen zu stemmen. Das freut Kosloh ebenso wie Wiblishauser. Immerhin steht im Januar 2024 der Baustart für das neue und 170 Millionen Euro teure Tricor-Werk in Goch in Nordrhein-Westfalen an.

