Umfrage in Bad Wörishofen: Was tun Sie für Ihre Gesundheit?

Von Kathrin Elsner

In Bad Wörishofen finden an diesem Wochenende die Gesundheitstage statt. Wir wollten von Passantinnen und Passanten wissen, was sie für ihre Gesundheit tun.

"Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts", sagte einst der Philosoph Arthur Schopenhauer. Aktuell finden in Bad Wörishofen die Gesundheitstage statt. In diesem Jahr wird das Thema "Leben in Balance" vertieft. Ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wie man die eigene Gesundheit stärken und sich selbst damit etwas Gutes tun kann. Wir haben Passanten gefragt: Was tun Sie für Ihre Gesundheit? Angelika Diepold, Bad Wörishofen: Wir gehen regelmäßig spazieren und warten sehnsüchtig darauf, dass die E-Bike-Saison beginnt. In unserem Garten bauen wir eigenes Gemüse, Salat und etwas Obst an, da können wir sicher sein, dass es ungespritzt ist. Gartenarbeit hält außerdem fit, ist entspannend, und es erfreut das Herz, wenn man den Pflanzen beim Wachsen zusehen kann. Angelika Diepold, Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner Sylvia Schubart-Arand, Karlstadt: Ich gehe im Sommer wie Winter regelmäßig schwimmen, ich finde, das ist bis ins hohe Alter ein optimaler Sport. Es schont die Gelenke, trainiert sehr viele Muskeln und durch den Wasserdruck bekommt man eine Art Lymphdrainage. Im Alltag lasse ich das Auto wann immer möglich stehen und nehme das Fahrrad. Außerdem achte ich bei meiner Ernährung auf viel frisches Obst und Gemüse. Fleisch und Zucker habe ich sehr reduziert. Sylvia Schubart-Arand, Karlstadt Foto: Kathrin Elsner Maria Dengler, Bad Wörishofen: Wir sind der Gesundheit zuliebe nach Bad Wörishofen gezogen und lernen gerade voller Begeisterung die fünf Kneipp-Säulen kennen. Wir stellen unsere Ernährung auf Bioerzeugnisse um, gehen gerne raus in die Natur und freuen uns jetzt schon, die Wassertretbecken regelmäßig zu nutzen. Die dargebotenen Konzerte tun der Seele gut, auch das ist wichtig für die Gesundheit. Maria Dengler, Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner Egbert Gross, Bad Wörishofen: Ich lebe schon immer bewusst mit der Natur. Auf meinen regelmäßigen Spaziergängen setze ich mich gerne zwischendurch in Ruhe auf eine Bank und lasse die schöne Atmosphäre auf mich wirken. Ich achte auf gesunde Ernährung, aber auch darauf, dass der sinnliche Genuss nicht zu kurz kommt. Es gibt viele Wege, um gesund zu bleiben, ich finde jedoch, dass man nichts übertreiben sollte. Egbert Gross, Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

