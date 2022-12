Umfrage: Verzicht auf Silvester-Feuerwerk fällt offenbar schwer

Mindelheim hat ein Böllerverbot erlassen, in Bad Wörishofen ist das ebenfalls ein Thema. Bislang bittet man dort um freiwilligen Verzicht.

Mindelheim hat ein Böllerverbot erlassen, in Bad Wörishofen befasst sich der Stadtrat am Montag, 12. Dezember, mit dieser Frage. Der Bund Naturschutz drängt darauf, die Stadtverwaltung sieht für ein Verbot in Bad Wörishofen aber keine rechtliche Handhabe.

Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) hat die Bevölkerung zu freiwilligem Verzicht auf die Knallerei aufgerufen. Eine Online-Umfrage unserer Redaktion zeigt allerdings, dass es offenbar schwerfällt, auf das Silvesterfeuerwerk zu verzichten.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ und stand natürlich auch Nicht-Wörishofern offen. Das Zwischenergebnis ist aber eindeutig. 387 Stimmen wurden bis Freitagmittag gezählt. „Verzichten Sie 2022 freiwillig auf Silvester-Feuerwerk?“ lautete die Frage. 331 Stimmen oder 86 Prozent entfielen auf die Antwort „Ganz sicher nicht“. Der freiwillige Verzicht erreichte bislang 48 Stimmen, weitere acht Stimmen entfielen auf die Option eines abgespeckten Silvesterfeuerwerks.

