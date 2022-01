Ermordet in Auschwitz: Stolpersteine erinnern an Wörishofer Nazi-Opfer

Plus Bad Wörishofens neue Pfarrerin Tatjana Schnütgen sagt, es reiche nicht, die Stolpersteine nur zu reinigen. Aufflammender Antisemitismus gebe Anlass zur Sorge.

Als am 27. Januar 1945 die sowjetische Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreite, befanden sich noch 8500 kranke und erschöpfte Häftlinge im Stammlager und seinen Nebenlagern Birkenau und Monowitz. Von 1940 bis zur Befreiung 1945 starben dort mindestens 1,3 Millionen Menschen. Darunter waren auch die jüdischen Eheleute Emma und Hermann Glasberg aus Bad Wörishofen. Zwei sogenannte Stolpersteine erinnern an sie, verlegt im Gehweg vor dem Reisberger-Haus. Es genüge nicht, die Messingplatten nur zu reinigen, findet Bad Wörishofens neue evangelische Pfarrerin Tatjana Schnütgen. Die Stolpersteine böten Anlass zur Bildung, sei es bei Stadtführungen oder auch im Rahmen eines Schulprojektes.