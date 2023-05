Umhängetasche aus Tiefgarage gestohlen

Ein Unbekannter hat aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses eine Umhängetasche gestohlen. Die Polizei hat eine Vermutung, wie er hineinkam.

In der Nacht auf Donnerstag ist eine schwarze Umhängetasche aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Bad Wörishofen gestohlen worden. Sie lag dort offenbar in einem unversperrten Fahrradkorb.

Die Polizei geht davon aus, dass der Dieb über die offenstehende Haustüre in das Anwesen und die Tiefgarage gelangte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter Telefon 08247/96800 zu melden. (mz)