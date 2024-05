Unbekannte beschädigen mehrere Wahlplakate in Bad Wörishofen

Die Polizei Bad Wörishofen ermittelt nach Vorfällen vor der Europawahl. Mehrere Wahlplakate wurden beschädigt oder abgerissen.

In Bad Wörishofen wurde mehrere Wahlplakate zur nahenden Europawahl beschädigt.

Der Polizei sei am Freitagvormittag mitgeteilt worden, dass Wahlplakate auf Großwerbeflächen in der Rudolf-Diesel-Straße in Bad Wörishofen verunstaltet wurden. Jemand habe blaue Farbe auf die Plakate gesprüht. Zuvor seien bereits Wahlplakate in der Kathreinerstraße, sowie in der Gammenrieder Straße in Bad Wörishofen abgerissen worden.

Sachdienliche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern erbittet die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

