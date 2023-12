Unbekannte beschädigen Transporter

Die Wörishofer Polizei sucht Zeugen für den Vorfall in der Kaufbeurer Straße.

Ein 31-Jähriger parkte am Freitagnachmittag seinen Transporter in der Kaufbeurer Straße in Bad Wörishofen. Als er nach kurzer Zeit zurückkehrte, stellte er fest, dass seine Windschutzscheibe sowie sein Scheibenwischer beschädigt waren. Wer hat etwas gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 zu melden. (mz)