Unbekannte verwüsten Garage

In der Mittagszeit haben sich Unbekannte über eine Garage in der Franzensbader Straße hergemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine offenstehende Einzelgarage in der Franzensbader Straße in Bad Wörishofen wurde am Dienstag zwischen 12 und 15 Uhr komplett verwüstet. Zudem wurden diverse Gegenstände aus der Garage in einen anliegenden Park bei der Wassertretanlage verschleppt. Einige der Gegenstände wurden ebenfalls mutwillig beschädigt oder zerstört. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)