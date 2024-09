Unbekannter beleidigt 46-Jährigen

Ein Unbekannter hat in der Türkheimer Straße in Bad Wörishofen am Samstag gegen 18 Uhr einen 46-Jährigen und sein Fahrzeug erst fotografiert und ihm anschließend den Mittelfinger gezeigt. Der 46-Jährige erstattete daraufhin Anzeige. Dem Vorfall war wohl ein Streit zwischen den beiden Männern vor rund sechs Wochen vorausgegangen. Zeugen des jetzigen Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei zu melden. (mz)

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis