In der Nacht auf Montag haben ein oder mehrere Unbekannte ein Glaselement einer Schiebetüre am Bahnhof in Bad Wörishofen beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 7000 Euro und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800.

Melanie Lippl

Bahnhof

Polizei