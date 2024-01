Unbekannter bestiehlt einen Badegast in der Therme

Ein Badegast hatte in der Therme in Bad Wörishofen den Schlüssel für seinen Spind verloren und erlebte eine böse Überraschung.

Doppeltes Pech hatte ein Besucher der Therme in Bad Wörishofen: Er hatte am Donnerstagabend den Schlüssel für seinen Spind in der Umkleidekabine verloren. Als er ihn wenig später im Umkleidebereich wiederfand, erlebte er eine böse Überraschung: Ein Unbekannter hatte den Schlüssel zwischenzeitlich dazu genutzt, den Geldbeutel des Mannes aus dem Spind zu stehlen. Große Beute machte der Dieb laut Polizei zwar nicht, weil sich in dem Geldbeutel nur drei Euro Bargeld befanden. Der Badegast muss sich nun aber um einen neuen Ausweis und weitere Dokumente kümmern, die ebenfalls in dem Portemonnaie steckten. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei zu melden. (mz)