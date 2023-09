Unbekannter zerkratzt geparktes Auto in Bad Wörishofen

3000 Euro Schaden hat ein Unbekannter angerichtet, der ein Auto in der Alpenstraße in Bad Wörishofen zerkratzt hat. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Sonntag wurde ein schwarzes Auto in Bad Wörishofen in der Alpenstraße von einem unbekannten Täter zerkratzt. Laut Polizei wird der Schaden auf rund 3000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)