Bad Wörishofen und Israel: Die Geschichte einer außergewöhnlichen Verbindung

Das Jahr 2025 steht in Deutschland auch unter dem Zeichen des Jubiläums 60 Jahre deutsch-israelische Freundschaft. Vor sechs Jahrzehnten nahmen beide Länder nach den Gräueltaten der Nazis im Zweiten Weltkrieg wieder diplomatische Beziehungen auf. Damit rückt auch wieder Bad Wörishofen in den Fokus, mit seinen jahrzehntelangen Verbindungen zu dem Land im Nahen Osten. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch das Kurhotel der Familie Seemüller, dem in Tel Aviv sogar ein kleines Denkmal gesetzt wurde.

