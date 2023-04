Und plötzlich lagen ein Leitpfosten und ein Straßenschild im Garten

Unbekannte haben offenbar ein Schild und einen Leitpfosten gestohlen - und bald wieder "entsorgt". Jetzt ermittelt die Polizei

Einen ungewöhnlichen Fund machten Anwohner eines Grundstücks in der Bad Wörishofer Kanzelwandstraße am Mittwoch: Dort lagen ein Leitpfosten und ein Straßenschild. Die Polizei geht davon aus, dass beide in der Nacht auf Mittwoch in Bad Wörishofen gestohlen wurden.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Dieben

Der Bauhof der Stadt wurde informiert, um die Gegenstände wieder abzuholen. Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern Stadt Bad Wörishofen wurde zur Abholung der Gegenstände informiert. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Entwendung oder zu den Tätern unter der Telefonnummer 08247/96800.