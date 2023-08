Unfall: 48-jährige Autofahrerin muss Bußgeld bezahlen

Glück im Unglück hatten zwei Autofahrerinnen, die in einen Unfall in Bad Wörishofen verwickelt waren. Beide blieben unverletzt. Die Verursacherin wird jetzt zur Kasse gebeten.

Ein Bußgeldverfahren wird gegen einen 48-jährige Frau eingeleitet, die am Montagnachmittag an der Kreuzung Hauptstraße und St-Anna-Straße in Bad Wörishofen einen Verkehrsunfall verschuldet hat. Laut Polizei übersah die 48-Jährige Fahrerin das vorfahrtberechtigte Auto einer 26-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. (mz)