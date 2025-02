Unfall auf der Autobahnausfahrt der A96

Eine junge Autofahrerin war am Samstagnachmittag mit ihrem Auto auf der A96 in Richtung München unterwegs und wollte die Autobahn an der Ausfahrt Bad Wörishofen verlassen. Laut Polizei kam sie in der Rechtskurve der Ausfahrt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr aus Türkheim im Einsatz. Die junge Frau blieb unverletzt. Sie muss jetzt allerdings mit einem Bußgeld rechnen. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro. (mz)

