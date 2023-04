Unfallflucht auf Parkplatz: Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz ist ein Auto angefahren worden, doch niemand zeichnete sich für den Schaden verantwortlich. Nun ermittelt die Polizei.

Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Karl-Benz-Straße in Bad Wörishofen: Als eine 56-Jährige Frau am Donnerstagnachmittag zu ihrem roten Skoda zurückkam, den sie dort abgestellt hatte, entdeckte sie laut Polizei einen Schaden an der Beifahrertür in Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht

Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall offenbar weiter, ohne sich darum zu kümmern. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden sollen.