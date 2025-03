Unfallflucht: Zettel am beschädigten Auto reicht nicht

Wer nur einen Zettel an einem beschädigten Auto hinterlässt und dann einfach weiterfährt ohne die Polizei anzurufen, macht sich wahrscheinlich einer Straftat schuldig. Ein Zeuge beobachtete, wie am Freitagnachmittag ein Autofahrer, der auf dem Parkplatz in der Thermenallee einen nebenan geparkten Pkw anfuhr. Der Unfallverursacher hinterließ zwar einen Zettel am beschädigten Fahrzeug, verständigte jedoch nicht die Polizei. Der Sachschaden am beschädigten Pkw beträgt circa 500 Euro. Der Zeuge ist namentlich nicht bekannt und wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter Telefonnummer 08247/96800 zu melden. Bei Verkehrsunfällen ist laut Polizei Bad Wörishofen generell zu beachten, dass das bloße Hinterlassen eines Zettels oder Notiz mit seinen Personalien grundsätzlich nicht ausreicht. Wer einen Verkehrsunfall verursacht und der andere Fahrzeughalter bzw. Fahrer nicht anwesend ist, muss vor Ort angemessen lange warten und zusätzlich die Polizei verständigen. Andernfalls liegt der Anfangsverdacht einer Unfallflucht vor. (mz)

