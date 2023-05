Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

In Bad Wörishofen hat die Polizei einen 23-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogen stand.

Drogentypische Auffälligkeiten haben Polizisten bei einem 23-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie in der Nacht auf Sonntag in der Kirchdorfer Straße in Bad Wörishofen kontrolliert haben. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot. (mz)