Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Unternehmerin für die gepflegte Frau

Sabine Jakob ist die Inhaberin von „Viva la diva“ in Bad Wörishofen.

Plus Frauentag: Eigentlich wollte Sabine Jakob Lehrerin werden. Doch dann nahm ihre Karriere einen ganz anderen Verlauf.

Von Johann Stoll

Sie sind nach wie vor eine Ausnahme: Frauen, die ein Unternehmen leiten. Zum Weltfrauentag am 8. März haben wir Unternehmerinnen aus Bad Wörishofen gesprochen – eine von ihnen ist Sabine Jakob. Eigentlich wollte sie ja Lehrerin werden. Am Ende wurde sie Unternehmerin und ist glücklich, dass es so gekommen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen