Unterricht in Wörishofer Turnhalle: Stadtrat sieht Vereine gefährdet

Plus In Bad Wörishofen muss Platz geschaffen werden, um geflüchtete Kinder und Jugendliche zu unterrichten. Die Lösung gefällt nicht allen. Denn Vereine sind betroffen.

In Bad Wörishofen geht der Platz für Kinder aus, die nach Deutschland geflüchtet sind und hier nun schulpflichtig sind. Deshalb werden bald weitere Räumlichkeiten für Unterricht genutzt. FW-Fraktionschef Thomas Vögele weiß bereits, wo - und sieht dadurch den Tischtennisverein und auch den Tanzverein stark betroffen, den Tischtennisverein gar im Bestand gefährdet.

Rund 2500 Geflüchtete leben in den Unterkünften des Landkreises, jede Woche werden es rund 40 Menschen mehr. Unter den Geflüchteten sind auch viele Kinder und Jugendliche, die nun im Unterallgäu zur Schule gehen sollen. Zusätzliche Deutsch- oder Brückenklassen müssen dazu nun gebildet werden, unter anderem auch in Bad Wörishofen. Nach den Herbstferien soll das schrittweise umgesetzt werden.