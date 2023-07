Unwetter in Bad Wörishofen: Bushäuschen hebt ab, ein Baum trifft ein Auto

Bad Wörishofens Polizei spricht von einem nächtlichen Chaos durch ein schweres Unwetter. Die Feuerwehr war stundenlang im Dauereinsatz.

In Bad Wörishofen schlug das Unwetter mit dem Namen Ronson am späten Dienstagabend ebenfalls mit großer Wucht zu. Die Polizei spricht von Chaos in der Nacht.

Ein großer Baum stürzte auf den Verkehrsübungsplatz von Bad Wörishofen und riss dabei ein gut zehn Meter langes Loch in den Boden. Auf dem Eichwaldparkplatz fiel ein Baum auf ein geparktes Auto, ein weiterer Baum stürzte auf dem Gelände der Beruflichen Schulen um.

25 Bilder Schäden nach schwerem Unwetter im Unterallgäu Foto: Markus Heinrich, Sabine Adelwarth, Ulf Lippmann, Bernd Feil, Thomas Scharpf

Eine Frau rief in der Nacht die Polizei, weil ein Bushäuschen in ihre Einfahrt in Bad Wörishofen gekracht war. Die Sturmböen hatten es aus der Verankerung gerissen und davon geweht. Zum Glück sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Umgestürzte Bäume blockierten Zufahrtsstraßen zu Bad Wörishofer Stadtteilen

Bäume blockierten außerdem die Straßen nach Schöneschach, Hartenthal und rund ums Freibad im Sonnenbüchl. Auch im Kurpark von Bad Wörishofen stürzten große Bäume um, etwa beim Tennisheim. In einem Hotelpark wurden gleich fünf große Bäume teilweise entwurzelt.

Auch in Bad Wörishofen wütete das heftige Unwetter am späten Dienstagabend. Foto: Imago/bernd Feil/m.i.s.

Bad Wörishofens Feuerwehr war ab 23.30 Uhr im Dauereinsatz. "Wir waren bis um drei Uhr nachts unterwegs und dann nochmals ab fünf Uhr", berichtet Kommandant Hans-Peter Scholz. Rund 20 Einsatzkräfte kümmerten sich darum, dass die Straßen wieder frei und die Wege wieder sicher waren. Auch in anderen Teilen des Unterallgäus wütete Ronson heftig. In Mindelheim beispielsweise fiel der Strom aus.