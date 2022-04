Urkundenfälschung: Polizei verhaftet einen Mann in Bad Wörishofen

Ein Mann hielt sich jahrelang unerlaubt in Deutschland auf und arbeitete in Bad Wörishofen. Bei der Festnahme findet die Polizei Drogen.

Beamte der Grenzpolizeigruppe Memmingen sowie der Polizeiinspektion Bad Wörishofen haben in Bad Wörishofen einen 30-jährigen Mann verhaftet. Der Grund hierfür war, dass der Mann sich nach Darstellung der Polizei seit fünf Jahren unerlaubt in Deutschland aufhält und ohne eine entsprechende Erlaubnis in einem Betrieb in Bad Wörishofen arbeitete. Wer der Mann ist, weiß die Polizei aber nicht.

Zuvor hatte sich herausgestellt, dass sich der Mann mit einem rumänischen Pass beim Einwohnermeldeamt in Bad Wörishofen vorgestellt hatte. Dieser Personalausweis sei aber eine Fälschung, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der in Bad Wörishofen verhaftete Mann muss ins Gefängnis, bis klar ist, wer er tatsächlich ist

Die Beamten durchsuchten die Wohnung des Mannes, um den gefälschten Ausweis sicherzustellen. Dabei fand die Polizei zollrechtlich relevante Dokumente und zudem Marihuana. Der 30-Jährige habe während des Einsatzes angegeben, er sei moldauischer Staatsangehöriger. Das habe der Mann aber nicht belegen können. Er hätte dann auch beispielsweise ein Visum benötigt, um in Deutschland arbeiten zu können. Die Polizei beschlagnahmte Drogen und Dokumente und führte den Mann am Mittwochvormittag einem Haftrichter am Amtsgericht Memmingen vor. Dieser entschied, dass der 30-Jährige bis zur Klärung seiner tatsächlichen Identität ins Gefängnis muss.

Es erwarten ihn mehrere Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch, dem Aufenthaltsgesetz sowie dem Betäubungsmittelgesetz. (mz, mhe)





Lesen Sie dazu auch