Ursache für großen Stromausfall in Bad Wörishofen ermittelt

In weiten Teil von Bad Wörishofens Innenstadt war der Strom ausgefallen, ebenso im Gewerbegebiet. Warum, darüber herrschte zunächst Unklarheit.

Es hat eine Weile gedauert, aber nun steht fest, was zu dem großen Stromausfall in Bad Wörishofens Innenstadt geführt hat.

„Ursache für die Störung in der Stromversorgung war ein technischer Defekt an einem erdverlegten Kabel“, teilt Stadtwerke-Chef Peter Humboldt auf Nachfrage mit. Die Stadtwerke Bad Wörishofen hatten nach dem Stromausfall vom vorvergangenen Sonntag mitgeteilt, dass der Strom am Sonntag um 3.47 Uhr ausgefallen war.

Die Fehlersuche nach dem Stromausfall in Bad Wörishofen gestaltete sich aufwendig

Betroffen waren demnach das Gewerbegebiet und das zentrale und westliche Stadtgebiet von Bad Wörishofen.

„Nach umfassender Störungssuche und Umschaltung des Mittelspannungsnetzes“ konnte gegen 5 Uhr das Stadtgebiet und gegen 6 Uhr das Gewerbegebiet wieder vollständig mit Strom versorgt werden, heißt es in der Mitteilung. Die Fehlersuche gestaltete sich dann allerdings aufwendig. (mhe)

