Vandalismus in der Silvesternacht hält Wörishofer Polizei auf Trab

Die Polizei in Bad Wörishofen hatte zum Jahreswechsel mehr zu tun, als den Beamten lieb war.

Von einem besinnlichen Jahreswechsel konnte diesmal keine Rede sein, zumindest nicht für die Beamtinnen und Beamten der Bad Wörishofer Polizeiinspektion: Eine ganze Reihe von Straftaten hielten die Polizei auf Trab.

Bislang unbekannte Täter hatten in der Silvesternacht eine Parkbank in der Eichwaldstraße in Brand gesetzt. Gegen 5.30 Uhr ging deshalb ein Notruf ein, sodass die Feuerwehr wenig später die Parkbank ablöschen konnte. Ob der Brand versehentlich durch Zünden von Feuerwerkskörpern oder absichtlich verursacht wurde, ist laut Polizei noch unbekannt. Sowohl der anonyme Mitteiler wie auch weitere Zeugen des Brandfalls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Bad Wörishofen (Telefon 08247/96800) zu wenden.

Bänke und Blumenkübel landeten im Wörishofer Wörthbach

Am frühen Neujahrsmorgen bemerkten Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs diverse Sachbeschädigungen in der Kneippstraße. Hier wurden Mülleimer aus ihren Verankerungen gerissen, Bänke und Blumenkübel in den Wörthbach geworfen sowie Bäume und Laternen nahe des Kurhauses beschädigt. Die Verursacher der mutwilligen Beschädigungen sind nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass der Stadt Bad Wörishofen und damit dem Steuerzahler durch den Vandalismus ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden ist, so die Polizei. Auch hier bittet die Polizei Bad Wörishofen um sachdienliche Zeugenhinweise.

In der Silvesternacht wurde die Polizei gleich zwei Mal wegen eines 25-jährigen Mannes gerufen. Dieser hatte randaliert und feiernde Gäste einer Bar angepöbelt. Die Beamten sahen sich aufgrund seines Verhaltens gezwungen, den jungen Mann mit aufs Revier zu nehmen. Dort verbrachte er die Silvesternacht bis in die frühen Morgenstunden im Gewahrsam.

Gusseiserne Laterne gerammt und beschädigt

Bereits am Donnerstagabend, 30. Dezember, ereignete sich in der Alfred-Baumgarten-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Dort rangierte laut Polizei ein SUV mit Anhänger und beschädigte vermutlich mit dem Anhänger eine gusseiserne Laterne. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. (mz/alf)