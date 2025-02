Veränderungssperre in Schöneschach: Bauprojekte in der Warteschleife

Ein erfüllter und ein nicht erfüllter Bauwunsch haben nun weitreichende Folgen für den Bad Wörishofer Stadtteil Schöneschach. Dort gilt nun eine Veränderungssperre. Das Ziel ist ein neuer Bebauungsplan. Stadtrat Manfred Gittel (FW) machte allerdings deutlich, dass dieser Beschluss nun auch jene treffe, die ein Grundstück mit Baurecht haben, dort derzeit bauen wollen und nur noch die Baugenehmigung fehlt.

Der Bauausschuss hatte die Stadtverwaltung Mitte Januar damit beauftragt, eine Veränderungssperre auszuarbeiten. Anlass war ein neuerlicher Bauwunsch, über den deshalb zunächst nicht entschieden wurde. Teresa Haug vom Bauamt sagte nun, dass die Voraussetzungen für eine Veränderungssperre für Schöneschach erfüllt seien. Zuletzt lebten dort 65 Menschen. Das Ziel der Veränderungssperre sei es, das Wachstum von Schöneschach zu begrenzen. Dazu soll es einen neuen Bebauungsplan geben, der genau regelt, wie sich die Stadt das vorstellt. Die Veränderungssperre gelte zunächst für zwei Jahre. Sie könne aber auch verlängert werden, wenn der Bebauungsplan bis dahin nicht geändert wurde. Der Stadtrat beschloss die Sperre einstimmig, ebenso eine Änderung des damals gefassten Beschlusses des Bauausschusses. Der gewünschte Vorbescheid für einen Neubau werde versagt, heißt es nun.

Manfred Gittel (FW) erfuhr auf Nachfrage, dass die Veränderungssperre auch für jene gilt, die jetzt bauen wollen, Baurecht haben, aber noch keine Baugenehmigung. Die Veränderungssperre gelte für alle, machte Haug deutlich. Allerdings seien in begründeten Fällen auch Ausnahmen möglich, etwa dann, wenn das Bauvorhaben bereits den Regeln des künftigen Bebauungsplanes entsprechen würde. Gittel wollte wissen, ob denn große Veränderungen geplant seien und erfuhr, dass es beispielsweise Erleichterungen für die Landwirtschaft geben werde. Aktuell dürfe man da ja eigentlich nicht mal einen Stall bauen.

Der Bauausschuss hatte es sich im Januar nicht einfach mit der Entscheidung gemacht, ob in Schöneschach in der St.-Wolfgang-Straße ein Einfamilienhaus errichtet werden darf, das komplett außerhalb der Baugrenzen entstehen soll. Problematisch war, dass der Bauausschuss im vergangenen Jahr ein vergleichbares Bauvorhaben in Schöneschach genehmigt hatte, ein Umstand, vor dem die Bauverwaltung eindringlich gewarnt hatte, wie Melissa Lieb damals ausführte.

Der Bauausschuss hatte zuvor ein Großprojekt in Schöneschach genehmigt

Die Befürwortung des jetzt vorliegenden Antrages hätte zur Folge, dass für das Gebiet ein weiterer Bezugsfall geschaffen würde, der die aktuell bestehenden Baugrenzen aufweichen würde. Eine Ablehnung würde gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen, mit einer Klage sei zu rechnen. So entstand damals die Idee einer Veränderungssperre. Christin Huber, die Fraktionsvorsitzende von Generation Fortschritt, erklärte damals, dass der Bauantrag, dem man im September zugestimmt habe, nicht mit dem jetzigen Antrag vergleichbar sei. „Der Bauwerber im September hat zahlreiche Auflagen bekommen, außerdem war ein landwirtschaftlicher Bezug vorhanden.“