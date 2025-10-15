Weihnachtsmarkt 2025 in Bad Wörishofen: Das ist heuer geboten

Ein Meer aus tausenden Lichtern erwartet die Besucherinnen und Besucher in Bad Wörishofen. Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen öffnet an drei Adventswochenenden seine Pforten und lockt mit Handgemachtem, Leckereien und einem bunten Programm. Schon vorher sorgen zwei weitere besondere Weihnachtsmärkte für Einstimmung aufs Fest, einer davon an einem besonders geschichtsträchtigen Ort.

Pünktlich zur Adventszeit verwandelt sich der Bereich in und um das Kurhaus von Bad Wörishofen wieder in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf. Der traditionelle Weihnachtsmarkt öffnet an den Wochenenden des 6./7., 13./14. und 20./21. Dezember seine Pforten und lädt Einheimische wie Gäste zum Bummeln und Genießen ein.

An den Buden rund um das Kurhaus-Rondell finden sich allerlei Leckereien und die ideale Gelegenheit, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Weitere Aussteller präsentieren im Foyer des Kurhauses ihre selbstgemachten Schätze. Für die festliche Stimmung sorgen Konzerte verschiedener einheimischer Musikkapellen im Musikpavillon.

Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 6. Dezember, um zirka 17.40 Uhr statt, wenn Bürgermeister Stefan Welzel und das Bad Wörishofer Christkind die Besucher willkommen heißen. Unmittelbar davor zieht der Nikolaus um 17 Uhr, begleitet von vielen Engeln, vom Luitpold-Leusser-Platz zum Kurhaus und hat für alle Kinder eine Überraschung dabei.

Für die kleinen Gäste gibt es zudem ein abwechslungsreiches Programm mit Zwergerlbergwerk, Bastelwerkstatt und einem Kinder-Karussell.

Termine und Programm zum Weihnachtsmarkt Bad Wörishofen

Weihnachtsmarkt Bad Wörishofen

Wo: In und um das Kurhaus

Wann: 6./7. Dez., 13./14. Dez., 20./21. Dez. 2025

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 13 – 20 Uhr

Besonderheiten: Nikolausumzug am Samstag, 6. Dez., 17 Uhr

Offizielle Eröffnung: Samstag, 6. Dez., ca. 17.40 Uhr

Eintritt frei

In Bad Wörishofen gibt es aber noch zwei weitere sehenswerte Weihnachtsmärkte, die schon früher starten, einer davon in Bad Wörishofens Stadtteil Gartenstadt, der andere im Stadteil Kirchdorf, wo es eine ganz besondere Kulisse gibt.

Termine und Programm zum Adventsmarkt in der Gartenstadt

Zum stimmungsvollen Adventsmarkt auf der „Neuen Mitte“ laden der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung St. Ulrich am ersten Adventswochenende ein.

Geöffnet ist am Freitag, 28. November, und Samstag, 29. November, jeweils von 17 Uhr bis 21 Uhr. Am Samstagabend wird der Nikolaus erwartet. Den Abschluss bildet der Sonntag, 30. November, von 16 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Termine und Programm zum Adventszauber in der Alten Mühle Kirchdorf

Der Duft von Dampfnudeln, Schmalzgebäck und Glühwein liegt in der Luft: Familie Waschkies-Hahn lädt wieder zum musikalischen Adventsmarkt in die „Alte Mühle Kirchdorf“ ein. An den ersten beiden Adventswochenenden erwartet die Besucherinnen und Besucher ein stimmungsvolles Markttreiben.

Während die Großen bei einem „Hoagascht“ zusammenkommen, warten die Kleinen gespannt auf den Nikolaus, der samstags um 17.30 Uhr und sonntags um 15.30 sowie 17.30 Uhr vorbeischaut.

Musikalisch wird der Markt von der Band „Tom Croèl & Friends" begleitet, die mit Klassikern und Musical-Melodien für Unterhaltung sorgt. Zahlreiche Kunsthandwerker präsentieren ihre Werke – von Krippen über handgefertigten Schmuck bis hin zu Unikaten. Ein Schmied zeigt live seine Kunst am Feuer und der Berliner Autor Carsten Zehm signiert seine Krimis und Fantasyromane.

Musikalisch wird der Markt von der Band „Tom Croèl & Friends“ begleitet, die mit Klassikern und Musical-Melodien für Unterhaltung sorgt. Zahlreiche Kunsthandwerker präsentieren ihre Werke – von Krippen über handgefertigten Schmuck bis hin zu Unikaten. Ein Schmied zeigt live seine Kunst am Feuer und der Berliner Autor Carsten Zehm signiert seine Krimis und Fantasyromane.

Informationen auf einen Blick

Was: Musikalischer Adventsmarkt

Wo: Alte Mühle Kirchdorf, Schwedenstraße 16, Bad Wörishofen-Kirchdorf

Wann: 29./30. November & 6./7. Dezember 2025

Öffnungszeiten: Samstag 15–21 Uhr, Sonntag 14–20 Uhr

Eintritt: 3 Euro, Kinder frei.