Zauberhafte Advents- und Weihnachtszeit 2025 in Bad Wörishofen

Wer die Advents- und Weihnachtszeit mag, kommt in Bad Wörishofen 2025 voll auf seine Kosten. Weihnachtsmärkte, der große Nikolauseinzug im Umkreis, eine Waldweihnacht und dazu ein Reigen an Stars, wie es selten vorkommt. Mit dabei sind diesmal Oswald Sattler und Bayerns bekanntester Pfarrer Rainer Maria Schießler, aber auch Gäste aus den USA, die Gospel auf eine neues Niveau heben – so gut, dass einige damit sogar im Kinohit „Sister Act“ mitspielen durften.

Adventsmarkt auf der Neuen Mitte in Bad Wörishofens Gartenstadt: Freitag bis Sonntag, 28. November, bis 30. November. Am Freitag und Samstag ist der beliebte und heimelige Markt von 17 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 16 bis 19 Uhr. Am Sonntag kommt der Nikolaus vorbei. Der Adventsmarkt wird veranstaltet von Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung St. Ulrich. Der Eintritt ist frei.

Oswald Sattler stimmt auf den Advent ein: Zu einem außergewöhnlichen, sakralen Adventskonzert lädt der bekannte Volksmusiker Oswald Sattler am Sonntag, 30. November 2025, in die Stadtpfarrkirche St. Justina in Bad Wörishofen ein. Das Konzert um 16 Uhr findet in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung statt. Oswald Sattler, Gründungsmitglied der Kastelruther Spatzen, hat sich in den letzten Jahren intensiv der religiösen Musik gewidmet. Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit, Konzerte in Kirchen zu geben. „Ich möchte, dass die Menschen die Lieder und Texte ganz bewusst anhören“, so der bekennende Katholik. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein stimmungsvolles Erlebnis, das mit traditionellen und modernen Kirchenliedern auf die besinnliche Zeit des Jahres einstimmt. Karten gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

Rainer Maria Schießler liest die „Heilige Nacht“: Zu einem besonderen Abend mit Ludwig Thomas Weihnachtslegende „Heilige Nacht“ lädt der bekannte Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler am Mittwoch, 3. Dezember 2025, in den Kursaal von Bad Wörishofen ein. Musikalisch wird er vom Duo Hornsteiner/Kriner aus dem Werdenfelserland begleitet. Mit ihrer ehrlichen und authentischen Volksmusik schaffen die beiden Künstler einen stimmungsvollen Rahmen und einen wohltuenden Kontrapunkt zur Hektik der Vorweihnachtszeit. Los geht es um 20 Uhr. Karten gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

Festliches Adventskonzert mit der Münchner Kammerphilharmonie: Mit festlichen Klängen stimmt die Münchner Kammerphilharmonie Dacapo auf die Adventszeit ein. Am Donnerstag, 4. Dezember 2025, lädt das renommierte Orchester zu einem besonderen Konzert in das Kurtheater von Bad Wörishofen ein. Unter der Leitung von Dirigent Franz Schottky erwartet die Besucherinnen und Besucher ein stimmungsvolles Programm, das mit barocker Pracht auf das nahende Weihnachtsfest einstimmt. Im Mittelpunkt steht Arcangelo Corellis berühmtes „Weihnachtskonzert“. Daneben erklingen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, François-Joseph Gossec und Johann Sebastian Bach. Als Solistin an der Violine ist die talentierte Hana Chang zu erleben. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen: An den drei Adventswochenenden (6./7., 13./14. und 20./21. Dezember) verwandelt sich der Bereich in und um das Kurhaus in einen stimmungsvollen Markt mit Buden, Leckereien und Musik. Geöffnet ist jeweils von 13 bis 20 Uhr. Ein Höhepunkt ist der Nikolausumzug am 6. Dezember um 17 Uhr, gefolgt von der offiziellen Eröffnung. Der Markt ist jeweils von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

Stimmgewaltiger Gospel im Kurtheater: Ein Abend voller Emotionen und mitreißender Musik steht bevor, wenn der Chor „The Best of Black Gospel“ am Mittwoch, 10. Dezember 2025, im Kurtheater gastiert. Im Rahmen ihrer „Joy to the World“-Tournee präsentiert die Formation aus den USA die bekanntesten und schönsten Gospelsongs. Das Publikum darf sich auf ein zweistündiges Programm mit Klassikern wie „Oh Happy Day“, „Amazing Grace“ und „Walk in Jerusalem“ freuen. Die Künstler, die bereits mit Stars wie Diana Ross oder Stevie Wonder zusammengearbeitet oder sogar im Kinohit „Sister Act“ mitgewirkt haben, sind bekannt für ihre Nähe zum Publikum und versprechen ein Konzerterlebnis mit garantiertem „Gänsehaut-Feeling“. Los geht es um 19.30 Uhr. Karten gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

„Weihnachtsblues“ mit Schauspieler Christian Kohlund und Gitarrist Klaus Pruenster: Dem Weihnachtstrubel entfliehen und besinnliche Momente genießen: Das versprechen der Schauspieler Christian Kohlund und der Gitarrist Klaus Pruenster mit ihrem Programm „Weihnachtsblues“. Am Mittwoch, 17. Dezember 2025, sind die beiden Künstler im Kurtheater Bad Wörishofen zu Gast. Mit seiner sonoren Stimme liest Kohlund berührende Geschichten, kunstvoll untermalt von Pruensters Gitarrenklängen. Ein stimmungsvoller Abend, der Kitsch und Hektik eine Absage erteilt und sich auf die wahren Werte des Festes besinnt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

Himmlische Klänge: Die jungen Tenöre im Kurtheater: Zu einem stimmungsvollen Adventskonzert laden „Die jungen Tenöre“ am Donnerstag, 18. Dezember 2025, in das Kurtheater ein. Das Trio verspricht eine emotionale Reise durch die Klänge der Weihnachtszeit. Ilja Martin, Carlos Sanchez und Matthias Eger präsentieren, begleitet von Simon Berg am Klavier, eine Mischung aus klassischen Weihnachtsliedern wie „Stille Nacht“ und „O Holy Night“ sowie modernen Interpretationen. Als besonderes Highlight haben sie sich die Opernsängerin Jasmin von Brünken als Gast eingeladen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

Romantische Waldweihnacht in der Teufelsküche: Zu einer besinnlichen Einstimmung auf das Weihnachtsfest laden der Kur- und Tourismusbetrieb, die bayerischen Staatsforsten und der Rotary Club Bad Wörishofen am Freitag, 19. Dezember 2025, zur traditionellen Waldweihnacht ein. Ab 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Teufelsküche beim „Jagdhäusle“ ein stimmungsvolles Programm. Ein mit Fackeln beleuchteter Waldweg führt vom Parkplatz nahe des ehemaligen Café Schwermer in etwa 25 Minuten zu einer der schönsten Waldlichtungen der Stadt. Es wird empfohlen, sich gegen 16.20 Uhr auf den Weg zu machen. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Musikverein Wiedergeltingen. Bei Punsch, Glühwein und gegrillten Würstchen lässt sich die weihnachtliche Atmosphäre genießen. Die Einnahmen aus dem Verkauf, darunter auch die traditionellen Klausen, gestiftet von Marlies Steinel, kommen einem Bad Wörishofer Kindergarten zugute. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden.