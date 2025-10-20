Zauberhafte Advents- und Weihnachtszeit 2025 in Bad Wörishofen

Wer die Advents- und Weihnachtszeit mag, kommt in Bad Wörishofen 2025 voll auf seine Kosten. Weihnachtsmärkte, der große Nikolauseinzug im Umkreis, eine Waldweihnacht und dazu ein Reigen an Stars, wie es selten vorkommt. Mit dabei sind diesmal Oswald Sattler und Bayerns bekanntester Pfarrer Rainer Maria Schießler, aber auch Gäste aus den USA, die Gospel auf ein neues Niveau heben – so gut, dass einige damit sogar im Kinohit „Sister Act“ mitspielen durften. Auch das Familien-Weihnachtsdorf, das 2024 Premiere feierte, wird es wieder geben.

Adventsmarkt auf der Neuen Mitte in Bad Wörishofens Gartenstadt: Freitag bis Sonntag, 28. November, bis 30. November. Am Freitag und Samstag ist der beliebte und heimelige Markt von 17 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 16 bis 19 Uhr. Am Sonntag kommt der Nikolaus vorbei. Der Adventsmarkt wird veranstaltet von Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung St. Ulrich. Der Eintritt ist frei.

Adventszauber in der Alten Mühle Kirchdorf: Der Duft von Dampfnudeln, Schmalzgebäck und Glühwein liegt in der Luft: Familie Waschkies-Hahn lädt wieder zum musikalischen Adventsmarkt in die „Alte Mühle Kirchdorf“ ein. An den ersten beiden Adventswochenenden erwartet die Besucher ein stimmungsvolles Markttreiben. Während die Großen bei einem „Hoagascht“ zusammenkommen, warten die Kleinen gespannt auf den Nikolaus, der samstags um 17.30 Uhr und sonntags um 15.30 sowie 17.30 Uhr vorbeischaut.

Musikalisch wird der Markt von der Band „Tom Croèl & Friends“ begleitet, die mit Klassikern und Musical-Melodien für Unterhaltung sorgt. Zahlreiche Kunsthandwerker präsentieren ihre Werke – von Krippen über handgefertigten Schmuck bis hin zu Unikaten. Ein Schmied zeigt live seine Kunst am Feuer und der Berliner Autor Carsten Zehm signiert seine Krimis und Fantasyromane.

Was: Musikalischer Adventsmarkt

Wo: Alte Mühle Kirchdorf, Schwedenstraße 16, Bad Wörishofen-Kirchdorf

Wann: 29./30. November & 6./7. Dezember 2025

Öffnungszeiten: Samstag 15–21 Uhr, Sonntag 14–20 Uhr

Eintritt: 3 Euro, Kinder frei.

Oswald Sattler bereitet ein ganz besonderes Adventskonzert vor

Oswald Sattler stimmt auf den Advent ein: Zu einem außergewöhnlichen, sakralen Adventskonzert lädt der bekannte Volksmusiker Oswald Sattler am Sonntag, 30. November 2025, in die Stadtpfarrkirche St. Justina in Bad Wörishofen ein. Das Konzert um 16 Uhr findet in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung statt. Oswald Sattler, Gründungsmitglied der Kastelruther Spatzen, hat sich in den letzten Jahren intensiv der religiösen Musik gewidmet. Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit, Konzerte in Kirchen zu geben. „Ich möchte, dass die Menschen die Lieder und Texte ganz bewusst anhören“, so der bekennende Katholik. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein stimmungsvolles Erlebnis, das mit traditionellen und modernen Kirchenliedern auf die besinnliche Zeit des Jahres einstimmt. Karten gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

Icon vergrößern Oswald Sattler kommt für ein außergewöhnliches Adventskonzert nach Bad Wörishofen. Foto: Roland Furthmair (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Oswald Sattler kommt für ein außergewöhnliches Adventskonzert nach Bad Wörishofen. Foto: Roland Furthmair (Archivbild)

Rainer Maria Schießler liest die „Heilige Nacht“: Zu einem besonderen Abend mit Ludwig Thomas Weihnachtslegende „Heilige Nacht“ lädt der bekannte Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler am Mittwoch, 3. Dezember 2025, in den Kursaal von Bad Wörishofen ein. Musikalisch wird er vom Duo Hornsteiner/Kriner aus dem Werdenfelserland begleitet. Mit ihrer ehrlichen und authentischen Volksmusik schaffen die beiden Künstler einen stimmungsvollen Rahmen und einen wohltuenden Kontrapunkt zur Hektik der Vorweihnachtszeit. Los geht es um 20 Uhr. Karten gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

Der Eis-Zauber in Bad Wörishofen in Bildern Icon Galerie 58 Bilder Eiskristalle haben Bad Wörishofen in ein Winterwunderland verwandelt. Zeit für einen Spaziergang.

Festliches Adventskonzert mit der Münchner Kammerphilharmonie: Mit festlichen Klängen stimmt die Münchner Kammerphilharmonie Dacapo auf die Adventszeit ein. Am Donnerstag, 4. Dezember 2025, lädt das renommierte Orchester zu einem besonderen Konzert in das Kurtheater von Bad Wörishofen ein. Unter der Leitung von Dirigent Franz Schottky erwartet die Besucherinnen und Besucher ein stimmungsvolles Programm, das mit barocker Pracht auf das nahende Weihnachtsfest einstimmt. Im Mittelpunkt steht Arcangelo Corellis berühmtes „Weihnachtskonzert“. Daneben erklingen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, François-Joseph Gossec und Johann Sebastian Bach. Als Solistin an der Violine ist die talentierte Hana Chang zu erleben. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen: An den drei Adventswochenenden (6./7., 13./14. und 20./21. Dezember) verwandelt sich der Bereich in und um das Kurhaus in einen stimmungsvollen Markt mit Buden, Leckereien und Musik. Geöffnet ist jeweils von 13 bis 20 Uhr. Ein Höhepunkt ist der Nikolausumzug am 6. Dezember um 17 Uhr, gefolgt von der offiziellen Eröffnung. Der Markt ist jeweils von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Mehr dazu hier:

Familien-Weihnachtsdorf in Bad Wörishofen: Ein Fest für Groß und Klein

Auch in diesem Jahr lädt das Pflegeunternehmen Aiutanda gemeinsam mit dem Jugendzentrum „Neue Mitte“ Gartenstadt zum stimmungsvollen Familien-Weihnachtsdorf im Reiterheim in Bad Wörishofen ein. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten

Freitag, 5. Dezember: 16 bis 20 Uhr

Samstag, 6. Dezember: 16 bis 20 Uhr

Sonntag, 7. Dezember: 14 bis 18 Uhr

Für Unterhaltung ist bestens gesorgt: Es wird wieder fleißig gebastelt und gebacken, und verschiedene Spiele sorgen für Spaß und Abwechslung. Im festlich geschmückten Weihnachtszimmer kann man zur Ruhe kommen und lustigen sowie besinnlichen Weihnachtsgeschichten lauschen. Als besonderes Highlight wird an jedem Abend eine Mini-Disko veranstaltet, die den Tag fröhlich ausklingen lässt.

Der Eintritt zum Familien-Weihnachtsdorf ist frei. Alle Erlöse und gesammelten Spenden kommen vollständig der Jugendarbeit zugute.

Icon vergrößern Das Familien-Weihnachtsdorf feierte im Vorjahr Premiere und findet nach einem großen Erfolg 2025 erneut statt. Foto: Aiutanda Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Familien-Weihnachtsdorf feierte im Vorjahr Premiere und findet nach einem großen Erfolg 2025 erneut statt. Foto: Aiutanda

Gospel mit „Sister Act“-Stars und „Weihnachtsblues“ mit Christian Kohlund

Stimmgewaltiger Gospel im Kurtheater: Ein Abend voller Emotionen und mitreißender Musik steht bevor, wenn der Chor „The Best of Black Gospel“ am Mittwoch, 10. Dezember 2025, im Kurtheater gastiert. Im Rahmen ihrer „Joy to the World“-Tournee präsentiert die Formation aus den USA die bekanntesten und schönsten Gospelsongs. Das Publikum darf sich auf ein zweistündiges Programm mit Klassikern wie „Oh Happy Day“, „Amazing Grace“ und „Walk in Jerusalem“ freuen. Die Künstler, die bereits mit Stars wie Diana Ross oder Stevie Wonder zusammengearbeitet oder sogar im Kinohit „Sister Act“ mitgewirkt haben, sind bekannt für ihre Nähe zum Publikum und versprechen ein Konzerterlebnis mit garantiertem „Gänsehaut-Feeling“. Los geht es um 19.30 Uhr. Karten gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

„Weihnachtsblues“ mit Schauspieler Christian Kohlund und Gitarrist Klaus Pruenster: Dem Weihnachtstrubel entfliehen und besinnliche Momente genießen: Das versprechen der Schauspieler Christian Kohlund und der Gitarrist Klaus Pruenster mit ihrem Programm „Weihnachtsblues“. Am Mittwoch, 17. Dezember 2025, sind die beiden Künstler im Kurtheater Bad Wörishofen zu Gast. Mit seiner sonoren Stimme liest Kohlund berührende Geschichten, kunstvoll untermalt von Pruensters Gitarrenklängen. Ein stimmungsvoller Abend, der Kitsch und Hektik eine Absage erteilt und sich auf die wahren Werte des Festes besinnt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

Icon vergrößern Der Schauspieler Christian Kohlund bringt den "Weihnachtsblues" nach Bad Wörishofen. Foto: Boris Trenkel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Schauspieler Christian Kohlund bringt den "Weihnachtsblues" nach Bad Wörishofen. Foto: Boris Trenkel

Himmlische Klänge: Die jungen Tenöre im Kurtheater: Zu einem stimmungsvollen Adventskonzert laden „Die jungen Tenöre“ am Donnerstag, 18. Dezember 2025, in das Kurtheater ein. Das Trio verspricht eine emotionale Reise durch die Klänge der Weihnachtszeit. Ilja Martin, Carlos Sanchez und Matthias Eger präsentieren, begleitet von Simon Berg am Klavier, eine Mischung aus klassischen Weihnachtsliedern wie „Stille Nacht“ und „O Holy Night“ sowie modernen Interpretationen. Als besonderes Highlight haben sie sich die Opernsängerin Jasmin von Brünken als Gast eingeladen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).

Bad Wörishofen Waldweihnachtsromantik im Schneegestöber Kathrin Elsner Icon Favorit Icon Favorit speichern

Romantische Waldweihnacht in der Teufelsküche: Zu einer besinnlichen Einstimmung auf das Weihnachtsfest laden der Kur- und Tourismusbetrieb, die bayerischen Staatsforsten und der Rotary Club Bad Wörishofen am Freitag, 19. Dezember 2025, zur traditionellen Waldweihnacht ein. Ab 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Teufelsküche beim „Jagdhäusle“ ein stimmungsvolles Programm. Ein mit Fackeln beleuchteter Waldweg führt vom Parkplatz nahe des ehemaligen Café Schwermer in etwa 25 Minuten zu einer der schönsten Waldlichtungen der Stadt. Es wird empfohlen, sich gegen 16.20 Uhr auf den Weg zu machen. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Musikverein Wiedergeltingen. Bei Punsch, Glühwein und gegrillten Würstchen lässt sich die weihnachtliche Atmosphäre genießen. Die Einnahmen aus dem Verkauf, darunter auch die traditionellen Klausen, gestiftet von Marlies Steinel, kommen einem Bad Wörishofer Kindergarten zugute. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden.