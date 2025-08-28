Icon Menü
Bad Wörishofen: Verbotene Prostitution in einem Hotel

Bad Wörishofen

Verbotene Prostitution in einem Hotel

In Bad Wörishofen hat die Polizei zwei Frauen erwischt, die in einem Hotel ihre Freier empfangen haben.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    In Bad Wörishofen haben zwei Prostituierte illegal ihre Dienste angeboten.
    In Bad Wörishofen haben zwei Prostituierte illegal ihre Dienste angeboten. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

    Der Polizei in Bad Wörishofen wurde am Mittwoch mitgeteilt, dass möglicherweise Prostituierte in einem Hotel in der Hauptstraße ihrem Gewerbe nachgehen. Vor Ort trafen die Beamten zwei Frauen an, die schon mehrere Freier empfangen hatten und augenscheinlich noch auf weitere warteten. Beide Frauen wurden wegen der Ausübung der verbotenen Prostitution angezeigt, heißt es im Polizeibericht. (mz)

