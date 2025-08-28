Verbotene Prostitution in einem Hotel

Der Polizei in Bad Wörishofen wurde am Mittwoch mitgeteilt, dass möglicherweise Prostituierte in einem Hotel in der Hauptstraße ihrem Gewerbe nachgehen. Vor Ort trafen die Beamten zwei Frauen an, die schon mehrere Freier empfangen hatten und augenscheinlich noch auf weitere warteten. Beide Frauen wurden wegen der Ausübung der verbotenen Prostitution angezeigt, heißt es im Polizeibericht. (mz)

