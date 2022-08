Verfahren gegen einstigen Polizeichef wird zur Hängepartie

Plus Mehr als ein Jahr ist vergangen, seitdem Bad Wörishofens Inspektionsleiter seines Amtes enthoben wurde. So steht es um das Disziplinarverfahren.

Mehr als ein Jahr ist nun bereits vergangen, seit Bad Wörishofens damaliger Polizeichef völlig überraschend von seinem Amt entbunden wurde. Bis heute ist allerdings nicht bekannt, was die Polizei ihrem einstigen Führungsmann eigentlich vorwirft.