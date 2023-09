Bad Wörishofen

Verkauf des Sebastianeums erschüttert die Kneippstadt

Das Sebastianeum in Bad Wörishofen wurde 1891 von Sebastian Kneipp gegründet. Am Donnerstag erfuhren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass das Haus Ende Oktober geschlossen wird. Wie es mit der Immobilie an der Kurpromenade dann weiter geht, ist derzeit noch unklar.

Plus Das Sebastianeum ist verkauft und schließt Ende Oktober. Den Zuschlag bekam Bauunternehmer Dieter Glass. Über die Gründe schweigen die Barmherzigen Brüder.

Für die Mitarbeiter war es ein Schock, als sie am Donnerstagnachmittag vom Verkauf des Sebastianums erfuhren. Die Bayerische Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder hatte die Schließung des Sebastianeums in Bad Wörishofen zum 31. Oktober bekannt gegeben. Wie es für die Beschäftigten nach der Schließung des früheren Viersternehotels mitten an der Kurpromenade weitergehen wird, ist derzeit noch offen. Bürgermeister Stefan Welzel sieht allerdings schwarz, wie in seiner Antwort auf die entsprechende Anfrage unserer Redaktion deutlich macht: "Der jetzige anderweitige Verkauf ist in mehrerlei Hinsicht bedauerlich, insbesondere weil die Umstände nun so liegen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses nun wohl ihre Arbeitsplätze verlieren", so Welzel.

Zum Kaufpreis für das Sebastianeum in Bad Wörishofen wurden keine Angaben gemacht

Dem Vernehmen nach soll die Stadt Bad Wörishofen den Barmherzigen Brüdern gemeinsam mit dem Kneipp-Bund ebenfalls ein konkretes Kaufangebot gemacht haben. Dies weist Verwaltungsdirektor Ansgar Dieckhoff jedoch von sich: "Das ist definitiv eine Fehlinformation", so Dieckhoff, der als Verwaltungsdirektor für die kaufmännischen Fragestellungen und Immobilienangelegenheiten der Barmherzigen Brüder verantwortlich ist. Letztlich hat Bauunternehmer Dieter Glass das Sebastianeum gekauft. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

