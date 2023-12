Vermeintlicher Bankmitarbeiter ergaunert sich 5000 Euro

Mit einer dreisten Masche hat ein Betrüger eine 71-jährige Bad Wörishoferin um 5000 Euro gebracht.

Eine Bad Wörishoferin ist am Donnerstagabend Opfer eines Betrügers geworden. Der Mann gab sich laut Polizei am Telefon in akzentfreiem Deutsch als Bankmitarbeiter aus und erklärte der 71-Jährigen, dass es auf ihrem Konto mehrere unrechtmäßige Abbuchungsversuche gegeben habe. Einer dieser Versuche sei erfolgreich gewesen: Unbekannte hätten 5000 Euro abgebucht. Er könne die Transaktion jedoch stornieren, wenn die 71-Jährige über ihre Handy-App einen Bank-Vorgang bestätige. Nachdem sie das getan hatte, wurde ihr erklärt, dass sie am nächsten Tag die Stornierung in ihrer Umsatzanzeige zurückverfolgen könne. Tatsächlich wurde die Überweisung der 5000 Euro jedoch keineswegs storniert, sondern durch die Bestätigung der Frau erst ermöglicht. Besonders perfide: Beim Anruf des Betrügers wurde auf dem Telefondisplay der 71-Jährigen die offizielle Telefonnummer ihrer Bank angezeigt. (mz)