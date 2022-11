Vermisstensuche mit Drohnen und Hunden in Bad Wörishofen

Ein Großaufgebot aus Feuerwehr, THW und Polizei sucht in Bad Wörishofen nachts nach einer vermissten 84-Jährigen. Sie finden die Frau in einem Lichtgraben.

Aus der Suche nach einer vermissten Frau in Bad Wörishofen wurde ein Großeinsatz. Ein Seniorenheim hatte in der Nacht auf Freitag eine 84-Jährige als vermisst gemeldet. Als die Frau nicht in der Nähe des Heimes entdeckt wurde, weiteten die Rettungskräfte die Suchaktion aus.

Rund 50 Einsatzkräften der Bad Wörishofer Feuerwehr, des THW Memmingen und der Bad Wörishofer Polizei mit Unterstützung der Nachbarinspektionen machten sich auf den Weg. Dazu kamen Suchhunde des BRK und Drohnen, um auch aus der Luft nach der Frau suchen zu können.

Die vermisste Frau war offensichtlich orientierungslos in eine Böschung in Bad Wörishofen gestürzt

Zug um Zug wurden die Bereiche um das Seniorenheim in Bad Wörishofen abgesucht. In den Morgenstunden entdeckten Einsatzkräfte die vermisste Frau. Sie war offensichtlich orientierungslos in einem privaten Vorgarten in eine Lichtböschung vor den Kellerfenstern gefallen und nicht mehr herausgekommen. Die Frau war stark unterkühlt und wurde vom Rettungsdienst versorgt. (mz)

Lesen Sie dazu auch