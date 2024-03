Verschwiegenheitserklärungen bringen neuen Streit um die Abwassergebühren

Plus Warum wurden im Rathaus Bad Wörishofen Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben? Christine Waibl stellt Bürgermeister Welzel zur Rede. Der liefert eine Erklärung.

Der Zoff um die neuen Abwassergebühren in Bad Wörishofen geht in eine neue Runde. Christine Waibl ( CSU), die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, machte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) unmissverständlich klar, dass sie nicht gewillt ist, sich bei der Aufklärung der Vorgänge vor dem Beschluss einschränken zu lassen. Zuvor hatte Waibl von Verschwiegenheitserklärungen berichtet, die im Rathaus unterschrieben worden wären. Welzel wiederum erklärte, diese hätten nur externe Teilnehmer eines Gesprächs zu den Abwassergebühren unterzeichnen müssen. Doch die Kritik ging noch weiter.

Bad Wörishofens Stadtrat will die Thematik Abwassergebühren transparent aufarbeiten, nachdem die Fast-Verdoppelung der Gebühren zum Jahresbeginn einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hatte. Neben Privathaushalten müssen auch Bad Wörishofens Unternehmer deutlich mehr bezahlen, allen voran auch die Hoteliers. Hotelier Matthias Schneid hatte unlängst im Bayerischen Rundfunk erklärt, für seinen Betrieb mache das 12.000 bis 16.000 Euro mehr pro Jahr aus. Nun soll der Rechnungsprüfungsausschuss des Stadtrates genauer hinschauen. Das ist zentraler Bestandteil eines Antrags, den Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) und Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid (CSU) ausdrücklich im Namen des Stadtrates gestellt haben. Der Ausschuss soll prüfen, inwiefern "bei der Kalkulation der Abwassergebühren seit der letzten Kalkulation im Jahr 2017 ordnungs-, sachgemäß und rechtskonform vorgegangen wurde." Hierzu soll der Ausschuss auch auf externe Beratung zurückgreifen können. Bahle-Schmid trug den Antrag am Mittwochabend im Stadtrat vor.